Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz ve kâr payı destekli kredi sistemiyle bugüne kadar çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkârlara ise 180 milyar lira olmak üzere toplam 629 milyar liralık destek sağlandı. Uygulamayla milyonlarca üretici uygun maliyetli finansmana erişirken, tarımda kredi hacmi 42 kat, esnafta ise 50 kat artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz ve kâr payı destekli kredi uygulamaları, üretici kesimin finansmana erişiminde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bakanlık verilerine göre, faiz ve kâr payı destekli kredi uygulamaları kapsamında bugüne kadar çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkâra ise 180 milyar lira olmak üzere toplam 629 milyar liralık destek sağlandı.

Tarım sektöründe 2004 yılında başlatılan sistem kapsamında Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla uygun maliyetli kredi kullandırılıyor. İlk yıl 205 bin çiftçinin 735 milyon liralık kredi bakiyesi bulunurken, 2025 yılı sonu itibarıyla destekten yararlanan çiftçi sayısı 1,1 milyona, kredi bakiyesi ise 833 milyar liraya yükseldi. Böylece sistemden yararlanan çiftçi sayısı yaklaşık 6 kat, kredi hacmi ise reel olarak 42 kat arttı.

2025 yılında 956 bin çiftçi toplam 661 milyar lira kredi ve finansman kullanırken, yalnızca bu yılın ilk altı ayında 724 bin üreticiye 399 milyar liralık kredi kullandırıldı.

300 BİN LİRAYA KADAR SIFIR FAİZ

Hazine destekli sistem kapsamında tarımsal üreticilere yüzde 25 ile yüzde 100 arasında faiz ve kâr payı indirimi uygulanıyor. Faiz yükünün yaklaşık yüzde 70’i kamu tarafından karşılanırken, temel hayvansal ve bitkisel üretimde 300 bin liraya kadar kullanılan kredilerde yüzde 100 faiz desteği sağlanıyor. Üreticilere belirli kriterleri karşılamaları halinde 10 milyon liraya kadar ilave avantajlı finansman imkânı da sunuluyor.

ESNAF KREDİLERİ DE KATLANDI

Esnaf ve sanatkârlar için 2002 yılında başlatılan Hazine faiz destekli kredi sistemi de güçlü büyümesini sürdürüyor. Halkbank aracılığıyla yürütülen uygulamada, ilk yıl 63 bin esnafın 153 milyon lira olan kredi bakiyesi, 2025 yılı sonunda 774 bin esnaf için 297 milyar liraya ulaştı. Böylece sistemden yararlanan esnaf sayısı 12 kat, kredi hacmi ise reel olarak yaklaşık 50 kat arttı. 2025 yılında yaklaşık 258 bin esnaf ve sanatkâr 176 milyar liralık hazine destekli kredi kullanırken, uygulamanın başlangıcından bu yana sağlanan faiz desteği 180 milyar liraya yükseldi. Bu yılın ilk yarısında ise 99 bin işletmeye 75 milyar liralık kredi kullandırıldı.

GENÇ GİRİŞİMCİYE İLAVE AVANTAJ

Sistem kapsamında esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimi uygulanırken; genç girişimciler, usta girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabı ile öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere daha avantajlı kredi imkânları sunuluyor. İlave faiz indirimleriyle işletmelerin büyümesi, üretim kapasitesinin artırılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

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