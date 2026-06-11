Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen için İspanyol devi Atletico Madrid'den gelen rekor teklifi geri çevirdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Victor Osimhen’in durumu ne olacak? Gidecek mi kalacak mı? G.Saray yönetiminin teklifler karşısındaki tavrı ve Nijeryalı oyuncunun planları… Sarı kırmızılılara gönülden bağlı olan Osimhen’in adı Avrupa devleriyle anılıyor. Onlardan birisi Atletico Madrid, kapıyı çaldı. İspanyol ekibi, Nijeryalı forvet için 120 milyon avro bonservis bedeli önerdi. Dursun Özbek yönetimi ise teklif için teşekkür edip “Satmıyoruz” cevabını verdi.

YENİ BAŞARILARA…

Peki Osimhen ne yapıyor? Biri Göktürk’te olmak üzere İstanbul’da ailesi ve akrabalarıyla birlikte iki ayrı evde yaşayan golcü oyuncu kulübün sponsor firmalarından birinden de iki daire daha aldı. Galatasaray’da ve İstanbul’da mutlu bir hayatı olan Osimhen ayrıca Bağcılar’da yaşayan bir aileye de maddi anlamda destek oluyor. 2029’a kadar mukavelesi bulunan yıldız isim sarı kırmızılı forma altında yeni başarıların hayalini kuruyor.

Galatasaray'dan rekor Osimhen teklifine ret!

ÖNCE ICARDİ İŞİ NETLEŞSİN



Aslan’da ikinci forvet konusunda belirsizlik sürüyor. Belirsizliğin ana sebebi de Mauro İcardi’nin durumu. F.Bahçe’nin eski oyuncusu Jhon Duran, yıllık 5 milyon avroya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Başkan Dursun Özbek ise yıllık 5 milyon avro ücret önerilen İcardi’den gelen cevabı bekliyor ve “O konu netleşmeden hareket etmeyeceğiz” mesajını net şekilde veriyor.

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