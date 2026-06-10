Mauro Icardi’nin menajeri açıkladı: "Dönmeyecek"
Galatasaray ile sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşmaya varamayan Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, 33 yaşındaki golcü hakkında çıkan Arjantin iddialarını yalanladı.
- Menajer Elio Pino, Icardi'nin Arjantin'de oynamakla ilgilenmediğini ve bu kulüplerle herhangi bir görüşme yapmadıklarını açıkladı.
- Pino, bu tür haberlerin medya sirkisi olduğunu ve Arjantin'e dönüş ihtimalinin gündemlerinde olmadığını vurguladı.
- Galatasaray ile Icardi'nin sözleşmesi sona erecek ve kulüp 4+1 milyon avro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken, Icardi tarafı iki sezonluk kontrat talep ediyor.
- Geçen sezon Icardi, Galatasaray formasıyla 47 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti.
Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino, Arjantin basınında çıkan River Plate, Racing ve Newell’s iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
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"MAURO, ARJANTİN’DE OYNAMAYAK"
TyC Sports'un haberine göre; Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki golcünün Arjantin’e dönmeyeceğini belirten Pino, "Neden üç aydır River, Racing ve Newell’s hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Kimseyle görüşmedik. Mauro, Arjantin’de oynamakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.
"UMARIM BU MEDYA SİRKİ SONA ERER"
Arjantin’e dönüş ihtimalinin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Pino, "Kulüplere ve önemli futbolculara saygımız var ancak bu bizim için bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki sona erer." dedi.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Sarı kırmızılılar, 4+1 milyon avro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken Icardi tarafı ise iki sezonluk bir kontrat talep ediyor. Galatasaray daha önce bu teklifi revize etmeyi düşünmezken bir sezonluk kontrat üzerinde 4+1 milyon avronun biraz artırılması da masaya yatırıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 47 kez giyen Mauro Icardi, 16 gol atarken 3 kez de asist yaptı.