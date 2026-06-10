Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in Faslı yıldız orta saha oyuncusu Brahim Diaz'ı takibe aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Aziz Yıldırım, yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimleri kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Fenerbahçe yönetiminin, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Brahim Diaz - Arda Güler

DİREKT TEMAS KURULAMADI

Dünya Kupası için Fas Milli Takımı'nda bulunan Brahim Diaz ile şimdilik doğrudan temas kurulamadığı ve menajeriyle görüşüleceği aktarıldı.

JUVENTUS'U REDDETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brahim Díaz, Real Madrid'de kalmak ve Jose Mourinho'nun yönetiminde forması için savaşmak istiyor. Luciano Spalletti, Juventus'a istese de Brahim, kulübün pozisyonu değişmedikçe Real Madrid'e odaklanmış durumda.

Brahim Diaz

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU

Asıl mevkisi sağ kanat olan Brahim Diaz, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 35 milyon avro olarak gösteriliyor.

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