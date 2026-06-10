Benfica'dan ayrılıp Real Madrid'in başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, eski kulübü Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik etti.

Rakibi Hakan Safi'yi büyük afarkla geride bırakan Aziz Yıldırım'ın, 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho, Başkan Yıldırım'ı arayarak, başarı dileklerini iletti.

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, yeniden aynı göreve seçildi.

"HAK ETTİĞİNİZ KOLTUĞA OTURDUNUZ"

Portekizli teknik adamın, telefon görüşmesinde Yıldırım'a, "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe kariyerinde 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, 2024 yılında Ali Koç ile girdiği seçim yarışında, Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde Portekizli teknik adamı takımın başına getireceğini açıklamıştı. Seçim sonrası Mourinho, Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmuştu.

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