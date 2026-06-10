Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin, seçim sürecinde anlaşma sağladığını duyurduğu Mason Greenwood konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Marsilya'nın İngiliz yıldızı ile Serie A devinin anlaşma sağladığını duyurdu.

Aziz Yıldırım karşısında başkanlık yarışını kazanamayan Hakan Safi'nin seçim vaatlerinden Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferi iptal oldu. İtalyan basını, 24 yaşındaki golcünün Serie A ekiplerinden Roma ile her konuda el sıkıştığını öne sürdü.

Fenerbahçe seçiminde Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alırken; Hakan Safi, 9 bin 927 oyda kaldı.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma yönetimi, İngiliz futbolcu ile prensip anlaşması sağladı. Haberde, Mason Greenwood'un İtalyan kulübünden yıllık 4 milyon euro garanti maaş ve performans bonusları alacağı aktarıldı.

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50 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

Roma'nın, bu transfer için oyuncunun kulübü Marsilya'ya 40 milyon euroluk resmi teklif sunduğu belirtilirken; Fransız temsilcisinin masaya oturmak için 50 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus talep ettiği ifade edildi.

Mason Greenwood, Marsilya'dan önce Manchester United ve Getafe formaları giymişti.

45 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanan Greenwood, geçtiğimiz sezon Marsilya'da tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Genç hücumcu, takımına 26 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Greenwood'un, kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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