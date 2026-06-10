Hakan Safi'nin "Anlaştım" dediği Greenwood'un yeni adresi: Çılgın bonservis
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin, seçim sürecinde anlaşma sağladığını duyurduğu Mason Greenwood konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Marsilya'nın İngiliz yıldızı ile Serie A devinin anlaşma sağladığını duyurdu.
- Greenwood'un Roma ile yıllık 4 milyon euro garanti maaş ve performans bonusları karşılığında prensip anlaşması sağladığı iddia ediliyor.
- Roma'nın Greenwood için kulübü Marsilya'ya 40 milyon euro teklif ettiği, Marsilya'nın ise 50 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus istediği belirtiliyor.
- Greenwood, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı.
- Oyuncunun güncel piyasa değerinin 55 milyon euro olduğu ve kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunduğu belirtiliyor.
Aziz Yıldırım karşısında başkanlık yarışını kazanamayan Hakan Safi'nin seçim vaatlerinden Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferi iptal oldu. İtalyan basını, 24 yaşındaki golcünün Serie A ekiplerinden Roma ile her konuda el sıkıştığını öne sürdü.
MAAŞI 4 MİLYON EURO
Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma yönetimi, İngiliz futbolcu ile prensip anlaşması sağladı. Haberde, Mason Greenwood'un İtalyan kulübünden yıllık 4 milyon euro garanti maaş ve performans bonusları alacağı aktarıldı.
50 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR
Roma'nın, bu transfer için oyuncunun kulübü Marsilya'ya 40 milyon euroluk resmi teklif sunduğu belirtilirken; Fransız temsilcisinin masaya oturmak için 50 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus talep ettiği ifade edildi.
45 MAÇTA 37 GOLE KATKI
Kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanan Greenwood, geçtiğimiz sezon Marsilya'da tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Genç hücumcu, takımına 26 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Greenwood'un, kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.