Fenerbahçe'nin Ocak 2026'da İtalyan ekibi Lazio'dan 28 milyon euroya kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni topladı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, 27 yaşındaki Fransız orta sahayı takımda tutmayı planlıyor.

Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere transferinin ardından istikrarıyla adından söz ettirdi. Deneyimli futbolcu, sergilediği futbol, enerjisi ve hırsıyla kısa sürede Fenerbahçe'nin ön plana çıkan isimlerinden olmayı başardı.

Fenerbahçe'de 2 defa fileleri havalandıran Matteo Guendouzi, 22 maçta forma bir de asist yaptı.

YILDIRIM, GUENDOUZI'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, N’Golo Kante ile yakaladığı uyumla da dikkat çeken Fransız yıldızı kadroda tutmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Guendouzi, Süper Lig'de yüzde 91 pas isabeti oranıyla oynadı. 15 karşılaşmaya çıktığı ligde maç başına 6 top kazanan 27 yaşındaki orta saha, yüzde 80 başarılı müdahale oranı yakaladı. İki gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Fransız oyuncunun, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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