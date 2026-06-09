Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör tercihini Aykut Kocaman'dan yana kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili bir süredir analizler yaptığı belirtilen deneyimli hocanın, İspanyol yıldız Marco Asensio için de rapor verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, mazbatasını alır almaz yeni teknik direktörü açıklaması; bu ismin de sarı-lacivertli camianın efsanelerinden Aykut Kocaman olması bekleniyor.

Aykut Kocamna, son olarak 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırmıştı.

KOCAMAN'IN ASENSIO KARARI

Sözcü'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve üst düzey performansıyla LaLiga ekipleri Espanyol, Villarreal, Real Sociedad'ın radarına giren Marco Asensio ile ilgili rapor sundu. Deneyimli çalıştırıcının, dünyaca ünlü İspanyol futbolcu için "Takımda kalsın" raporu verdiği aktarıldı.

Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Kocaman, 2026-2027 sezonunda 30 yaşındaki yıldızı takımında görmek istiyor. Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı ve sahada kaldığı 2746 dakikada 13 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası