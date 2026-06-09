Fenerbahçeli yıldıza 3 talip birden: Aykut Kocaman şimdiden rapor verdi
Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör tercihini Aykut Kocaman'dan yana kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili bir süredir analizler yaptığı belirtilen deneyimli hocanın, İspanyol yıldız Marco Asensio için de rapor verdiği iddia edildi.
- Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu. Yıldırım'ın mazbatasını alır almaz yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor. Yeni hocanın Aykut Kocaman olması bekleniyor.
- Aykut Kocaman, Marco Asensio için 'Takımda kalsın' raporu verdi.
- Kocaman, Asensio'yu 2026-2027 sezonunda takımında görmek istiyor.
- Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, mazbatasını alır almaz yeni teknik direktörü açıklaması; bu ismin de sarı-lacivertli camianın efsanelerinden Aykut Kocaman olması bekleniyor.
KOCAMAN'IN ASENSIO KARARI
Sözcü'de yer alan habere göre; Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve üst düzey performansıyla LaLiga ekipleri Espanyol, Villarreal, Real Sociedad'ın radarına giren Marco Asensio ile ilgili rapor sundu. Deneyimli çalıştırıcının, dünyaca ünlü İspanyol futbolcu için "Takımda kalsın" raporu verdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Kocaman, 2026-2027 sezonunda 30 yaşındaki yıldızı takımında görmek istiyor. Asensio, Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı ve sahada kaldığı 2746 dakikada 13 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.