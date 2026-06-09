Şampiyonluk hasretini bitirme vaadiyle geri dönen efsane başkanın yolu dikenli… Mali tablosu sönük, ödemesi çok olan Fenerbahçe’de, fazlasıyla şişkin olan kadronun temizlenmesi, yenilerin gelmesi, doğru yapının inşa edilmesi şart, zaman ise çok az…

MEHMET EMİN ULUÇ - Hayatını adadığı Fenerbahçe’ye, 8 sene sonra rekor oyla seçilerek yeniden başkan olan Aziz Yıldırım ağır bir yükün altına girecek. Tam 12 sezondur süren şampiyonluk hasretinin baskısı bir yana, efsane başkan hem mali hem sportif açıdan düze çıkabilmek hata payı olmayan kritik kararlar almak zorunda hem de dar zamanda. Selefleri kulübün gelecek dönem gelirlerini kullandığı için ciddi bir nakit açığıyla karşı karşıya olan Aziz Yıldırım’ın aşması gereken en büyük engel hem finansal ihtiyaçların giderilmesi hem de kısa sürede yüksek gelir getirecek mali kaynakların oluşturulması. Sadece mevcut durumda bile yıl sonuna kadar ödenmesi gereken 115 milyon avroluk bir fatura var.

Aziz Yıldırım, kongre üyelerini selamlıyor

BİR DE TAKIM KUR!

Aziz Yıldırım, ekonomik zorluklara rağmen bir de hayal edilen şampiyonluk için doğru kadroyu kurmak zorunda ki, bunun için eldeki 60 milyon avro yeterli değil. Başkan, eldeki fazla oyuncuları göndererek hem yenilere yer açacak hem de bonservis geliriyle harcama limitini artıracak. Tabii bu süreç Oğuz Çetin ve henüz netleşmeyen yeni teknik ekiple beraber sürdürülecek. Bunun dışında hem camia kenetlenecek hem TFF’yle ilişkiler sağlıklı bir zemine oturtulacak. Futbol dışında başta basketbol ve voleybol olmak üzere diğer branşlar için yapılması gereken çalışmalar da çabası. Özetle, iş çok, zaman az, beklentiler büyük.

Aziz Yıldırım, kongre üyelerini selamlıyor

GÜNLÜK DÜŞÜNMÜYOR

Aday olduğu günden beri Fenerbahçe’nin geleceği için konuşan Aziz Yıldırım’ın derdi günü kurtarmak değil. Efsane başkan akılcı politikalarla, seleflerinin hatalarını onarıp, Fenerbahçe’yi hem ekonomik hem de sportif açıdan 3 Temmuz öncesindeki parlak günlerine döndürmekte kararlı.

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