Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun kulübüne 15.5 milyon avro ödeneceği iddia edildi.

Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ın, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'yi transfer etmek üzere olduğu öne sürüldü.

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VEDAT İLE 3 YILLIK MUKAVELE

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı lacivertli yöneticiler, İspanya'da muhteşem bir sezon geçiren Kosovalı golcü ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Vedat Muriqi

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Sarı lacivertlilerin bu transfer için İspanyol temsilcisine 15.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ve bu miktardan Lazio'nun da pay alacağı belirtildi. İki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin de son detaylar dışında büyük ölçüde tamamlanmış durumda olduğu öne sürüldü.

GOL KRALLIĞI İÇİN YARIŞTI

Mallorca formasıyle geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 32 yaşındaki santrfor, 23 kez ağları sarstı ve gol krallığı yarışını Kylian Mbappe'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

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