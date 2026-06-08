Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın, Dirk Kuyt'ın teknik kadroda yer alabileceğini duyurmasının ardından 45 yaşındaki çalıştırıcının kulübünden açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından futbol yapılanmasında köklü değişiklikler yapılması bekleniyor.

Dirk Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda 2. Lig ekibi Dordrecht'ten sarı lacivertlilere dönmesi beklenen Kuyt ile ilgili açıklama geldi.

"TÜRK YATIRIMCIMIZ SÖYLEDİ"

Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyleyen Zeeuw, "Orada böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." diye konuştu.

Teknik Direktör Dirk Kuyt'ın, Hollanda temsilcisi Dordrecht ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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