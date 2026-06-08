Borussia Dortmund'da forma giyen Malili golcü Serhou Guirassy'nin, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtip Suudi Arabistan'dan gelen yüksek kazançlı teklifi geri çevirdiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerde yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın santrfor adayı olan Serhou Guirassy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A RET

Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki santrfor, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek kazançlı bedelleri elinin tersiyle itti.

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AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Gineli futbolcunun, bu teklifleri Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği için reddettiği aktarıldı. Alman yöneticilerin, hücum hattındaki en önemli oyuncusunu takımda tutmak istese de sözleşmede yer alan 35 milyon avroluk serbest kalma maddesinin ayrılığı oldukça kolaylaştıracağının farkında olduğu belirtildi.

Serhou Guirassy

MALİLİ GOL MAKİNESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon avro olan Gineli golcü Guirassy'nin, Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman devinde bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak Altın Ayakkabı ödülünü almıştı.

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