Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerini bitirdiği ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler yapacağı ilk transfere çevrildi.

Seçim sürecinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, mutlu sona ulaştı.

HTSpor'da yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerini tamamladı.

MURİQİ GERİ DÖNÜYOR

Mallorca'nın 18 milyon avroluk bonservis inadını kıran Aziz Yıldırım'ın ekibi, İspanyol ekibiyle 15.5 milyon avro karşılığında anlaşma sağladı.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.

Vedat Muriqi

GUİRASSY'DE İŞLEM TAMAM

Yıldırım, Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy transferinde her konuda anlaşma sağladı. Dortmund forması giyen oyuncu, yeni teknik direktörle yapılacak görüşmenin ardından imzayı atacak.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon avro olan Gineli golcü Guirassy'nin, Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman devinde bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Serhou Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Serhou Guirassy

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALI OLMUŞTU

30 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak Altın Ayakkabı ödülünü almıştı.

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