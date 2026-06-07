Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kürsüde sarı lacivertli camiaya seslendi. Taraftara ve eski yönetimlere birlik çağrısı yapan Yıldırım, futbol takımına gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapılacağını ve stadı büyütmek için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada birlik çağrısında bulundu.

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"FENERBAHÇE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"

Bir seçimi daha geride bıraktıklarını aktaran Aziz Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Hakan Safi ve camianın önde gelenlerinin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz, onları da tebrik ediyoruz. Güzel tezahüratlar yaptılar. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yapıp şampiyon oluruz. Biz, birbirimize küsmeyeceğiz. Biz, birbirimize sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Herkes bu büyüklüğü biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak, bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kongresinden

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUZ"

Değerli insanlardan oluşan bir yönetim kurduklarını dile getiren Yıldırım, "Şampiyonluk sözü veriyoruz. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacağız. Finansal anlamda kulübün değerini yukarı çıkarmak için projeler hayata geçireceğiz. Beni seçtiğiniz için size minnettarım. Borcumuzu ödeyeceğiz. Buradan borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz. Bunu da 1 senede yapacağız. Tatlı bir yorgunluk var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dışlanmış kimse kalmayacak. Birliği sağlayacağız." diye konuştu.

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