Atletico Mineiro'ya imza atacağı gündemde olan Fred, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncu, "Brezilya kulübüne transferinin ertelenebileceği" yönündeki paylaşıma cevap verdi.

Fenerbahçe'ye Ağustos 2023'te Manchester United'dan yaklaşık 10 milyon euro bonservisle gelen Fred, transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 33 yaşındaki futbolcunun son açıklaması, "Atletico Mineiro'ya imza atmasının yakın olduğu" şeklinde yorumlandı.

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"BU BİLGİLERİ HANGİ KAYNAKTAN ALIYORSUNUZ?"

Sosyal medyada "Yeni sezonda Türkiye'de kalmaya karar verdiği" ve "Brezilya ekibine transferinin devre arası veya 2027 yazına erteleneceğine" dair çıkan iddiaya tepki gösteren Fred, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

45 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 4 kulvarda (Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası) 45 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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