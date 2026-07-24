Transfer sezonunun hızlı ekiplerinden olan Beşiktaş, Leandro Trossard'ın ardından Mohamed Salah'ı da kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı ve büyük bir pürüzü ortadan kaldırdı.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın, transferde önemli bir gelişme kaydettiği belirtildi.

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İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Winwin'de yer alan habere göre; Mohamed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti. Sözleşme imzalamaya hazırlanan siyah beyazlılar, anlaşmayı sonuçlandırmak için Salah'ın menajeriyle komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor. 34 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Mohamed Salah

ADALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü Salah transferini tamamlamak için büyük çaba ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Salah'ın menajerinin komisyonluk ücretini artırdığını açıklayan Adalı, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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