Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Netanyahu’nun Londra’yı ziyaret etmesi halinde tutuklanması için İngiliz hükümeti nezdinde harekete geçeceğini duyurdu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kente gelmesi durumunda tutuklanması amacıyla İngiliz hükümeti nezdinde girişimde bulunacağını açıkladı.

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Channel 4 News’e konuşan Londra Belediye Başkanı Khan, İngiltere'nin UCM kararlarını uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya cevap verdi. "Soykırımla suçlanan herkesin adalete hesap vermesi gerektiğini" vurgulayan Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emrinin arkasında durdu.

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Khan açıklamasında, "Soykırım işleyenler Londra'da hoş karşılanmaz. Netanyahu kentimizi ziyaret ederse, yasanın eksiksiz uygulanması için İngiltere hükümetini tutuklama emrini devreye sokmaya teşvik edeceğim" ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümeti daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bağımsız yargı yetkisini desteklediğini yinelemişti. Ancak Londra yönetimi, Netanyahu’nun İngiltere’ye olası bir ziyareti durumunda işletilecek resmi hukuki prosedüre dair bağlayıcı ve ayrıntılı bir takvim açıklamaktan kaçınmıştı.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarının İngiltere iç hukukundaki karşılığına dikkat çeken Khan, Netanyahu'nun İngiltere toprağına ayak basması halinde gerekli yasal süreçlerin başlatılması için İngiltere İşçi Partili Başbakan Andy Burnham ve ilgili makamlarla iş birliği yapacağını belirtti.

İLK ADIMI NEW YORK ATTI

İngiltere’deki tartışmalardan önce ilk somut hamle ABD’den geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu’nun şehre gelmesi halinde kentin yasal yetkileri çerçevesinde geri adım atmayacaklarını savundu:

"Netanyahu'nun yeri Lahey'dir. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tescillenmiş bir savaş suçlusudur."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise UCM’nin ne ABD ne de İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı ve yaptırım yetkisinin bulunmadığını savundu.

UCM KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024’te Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında bağlayıcı tutuklama emri çıkarmıştı. Söz konusu karar, mahkemeye taraf olan ülkeler için Netanyahu’nun kendi topraklarına ayak basması halinde tutuklanarak Lahey’e teslim edilmesi yükümlülüğünü doğuruyor.

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