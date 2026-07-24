İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Gizli tanık, ihale süreçlerinden rüşvet mekanizmasına kadar çok sayıda çarpıcı iddiada bulunurken, bazı CHP'li belediyeler ve isimlerle ilgili de dikkat çeken beyanlar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren gizli tanığın ifadelerinde, İzmit Belediyesi başta olmak üzere çeşitli belediyeler ve bazı siyasi isimlere ilişkin çok sayıda iddia yer aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalanmıştı.

"BİRÇOK BELEDİYEDE USULSÜZLÜK AĞI VAR" İDDİASI

Gizli tanık ifadesinde, Şile, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy, Çankaya ve Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyeye ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Tanık, Şile Belediyesi'nde usulsüz ihale ve imar işlerinin belirli kişiler tarafından yürütüldüğünü, Tuzla Belediyesi'nde ihale ve para trafiğinin belediye başkan yardımcısı üzerinden yönetildiğini öne sürdü. Çekmeköy Belediyesi'nde ise belediye başkanının oğlunun ihale ve imar süreçlerinde etkili olduğunu iddia eden gizli tanık, Kadıköy Belediyesi'nde usulsüzlüklerin belirli bir isim tarafından organize edildiğini ileri sürdü.

İfadesinde Özgür Çelik, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel ve bazı belediye yöneticilerinin isimlerini de anan tanık, belediyelerde para toplama, personel alımı ve ihale süreçlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Gizli tanık, ifadesinde şunları söyledi:

"Mertcan Arslan ve Metin Kaya isimli kişiler Şile Belediyesi'nde usulsüz ihaleler ve ruhsat imar işlerini yönetir. Bu kişiler İmamoğlu'nun görevlendirdiği kişilerdir. Beşiktaş Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olan Merve Öztopaloğlu isimli kişi Ekrem İmamoğlu tarafından Beşiktaş Spor Kulübü'ne yönetici olarak yerleştirilmiştir. İsmini Turgut Koç olarak bildiğim kişi ise Özgür Özel tarafından Beşiktaş Spor Kulübü'ne yerleştirilmiştir. Murat Korkmaz isimli kişi Tuzla Belediye Başkan Yardımcısıdır. Para ve ihale kısımları bu kişi tarafından yönetilir. Bu kişi usulsüz bir şekilde topladığı parayı Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e götürür. Tuzla Belediyesi'nin kara kutusu Murat Korkmaz'dır. Viaport Marina isimli işletmede imarla ilgili birtakım usulsüzlük olduğunu biliyorum. Çekmeköy Belediyesi'nden bahsetmek istiyorum. Belediye Başkanı Orhan Çerkez'dir. Bu kişinin oğlu belediyenin tabiri caizse kara kutusudur, ihaleler ve imar usulsüzlükleri bu kişi üzerinden yönetilir. Kendisi de inşaat mühendisi olmasından dolayı konulara hakimdir.

Ahmet Ağırman isimli kişi avukat olup aynı zamanda Çankaya Belediyesi'nin meclis üyesidir. Bu kişinin siyası bağlantılarından dolayı Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner'e bilgiler getirdiğini biliyorum. Kadıköy Belediyesinde usulsüzlükler Sennur Yıldırım Doğan tarafından yönetilir. Özgür Çelik'in belediyelerden para tahsilatını İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan sağlar. Personel işe alımlarını da bu kişi yapar. Paralar bu kişi üzerinden döner. İlker Uluer isimli kişi de Özgür Çelik ile samimi olup Rıza Akpolat üzerinden para ilişkilerini yönetir. Özgür Çelik'in harcamaları da bu paradan giderilir. Osman Baykan isimli kişi iş adamı olup, Özgür Özel ile samimidir. Ayrıca Veli Ağbaba ile yakın ilişkisi de vardır. Bu kişinin yatı olup yatta toplandıklarını ve eğlence yaptıklarını biliyorum. Yatı geçen sene satmış olduğunu duydum. Malatya'da bulunan fabrikasında iki adet büyük villası olup, burada genel başkanı ağırladığını biliyorum.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesinde görevli olan Tayfun isimli kişiyi genel sekreter yaptı. Tayfun Yılmaz isimli kişi, Ali Mahir Başarır'ın yakınıdır. Bu kişi Ankara'ya belli zamanlarda gidip almış olduğu bilgileri Başarır'a verir. Kurum içerisinde düzenlenen usulsüz ihaleleri Tayfun Yılmaz belirler. Yılmaz'ın, kardeşi Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısıdır. Buradaki çöp ihalesini Yılmaz'ın kardeşi Altaş firmasına verilmesini organize etti. Emre Yılmaz isimli kişi parti meclis üyesi olup, seçildikten sonra Muğla ili ve ilçe Belediyeleri ile İzmir İl ve ilçe Belediyelerinde iş takipçiliği yaparak usulsüz ihaleleri Ali Mahir Başarır'ın bilgisi dahilinde yönetir."

"İHALE PARALARI ALTINA ÇEVRİLİP BAŞKANA ULAŞTIRILIYOR" İDDİASI

Gizli tanığın en dikkat çeken iddiaları ise İzmit Belediyesi'ne yönelik oldu.

Tanık, Fen İşleri ve satın alma birimlerinde yürütülen asfalt yapım işleri ile ihalelerin Burak Güreşen tarafından organize edildiğini, ihale süreçlerinden Leyla isimli bir kişinin sorumlu olduğunu öne sürdü.

İfadesinde yaklaşık beş yıldır asfalt ihalelerinden belirli oranlarda komisyon alındığını iddia eden tanık, şu beyanlarda bulundu:

"İzmit Belediyesinin bu ihaleleri incelendiğinde usulsüzlük ortaya çıkacaktır. İhalelerde bedelin yüzde 7 ile yüzde 10'u arasında dışarıdan alınan nakit paralar Burak Güreşen tarafından toplanıyor, ardından altına çevriliyor. Altınlar Belediye Başkanına teslim ediliyor.

Başkanın paraya zaafı olduğu için bazen doğrudan makam odasında altını kendi teslim alır, bazen ise özel kalemi Ömürhan Yılmaz aracılığıyla bu altını teslim alır."

"RÜŞVET GELİRİNİN PAYLAŞTIRILDIĞI" İDDİASI

Gizli tanık, ifadelerinde rüşvetten elde edildiğini öne sürdüğü paraların paylaşımına ilişkin de iddialarda bulundu.

Tanık, bu paraların yarısının Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'e, diğer yarısının ise avukatı ve yakın arkadaşı Selin Evren Özalkuş'a verildiğini öne sürerek, Özalkuş'un "başkanın kasası" olduğunu iddia etti.

Ayrıca Özalkuş'un paraları kiralık kasalarda tutuyor olabileceğini ileri süren tanık, Murat Hürriyet'in ise altınların bozdurulması ve borsa işlemlerini kendi hesabı yerine çevresindeki kişiler üzerinden yürüttüğünü iddia etti.

İMAR VE RUHSAT SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DE İDDİALAR

Gizli tanık, İzmit Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerinin Çetin Sarıca tarafından yönetildiğini öne sürerek, pazarlıkların belediye dışında yapıldığını ve rakamların belediye başkanıyla görüşüldükten sonra sisteme dahil edildiğini iddia etti.

İfadesinde satın alma ve ihale süreçlerinin de belirli kişiler aracılığıyla yürütüldüğünü savunan tanık, bazı iş insanlarının belediyelerden iş alabilmek için siyasi bağlantılar kullandığını ileri sürdü.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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