Benfica Kulübü, Real Madrid'in Jose Mourinho için 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediğini açıklarken; yeni teknik direktörü de duyurdu. 2014-2015 sezonunda Sporting'i çalıştıran 48 yaşındaki Portekizli hoca, 11 yıl sonra ülkesinde dönmüş oldu.

Real Madrid'de sezonun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Florentino Perez, yeniden başkan oldu. Perez, seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz sezonu Benfica'da tamamlayan Mourinho için Portekiz kulübünden beklenen açıklama geldi.

Jose Mourinho

15 MİLYON EURO TAZMİNAT

Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Real Madrid tarafından ödendiği belirtildi. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın görevden ayrılmasından kısa süre sonra Benfica'nın yeni hocası belli oldu.

Marco Silva

İKİ YILLIK ANLAŞMA

Benfica'dan yapılan açıklamaya göre; Premier Lig ekibi Fulham'la sözleşmesi sona eren Marco Silva ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerini uzun yıllardır İngiltere'de sürdüren Silva, 11 yıl aranın ardından yeniden Portekiz'de çalışacak.

MARCO SILVA'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başlayan Marco Silva, daha sonra Sporting, Olympiakos, Hull City, Watford, Everton ve Fulham'da görev yaptı. Silva, Fulham ile Championship, Sporting ile Portekiz Kupası, Olympiakos ve Estoril ile (2'nci lig) lig şampiyonlukları yaşadı.

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