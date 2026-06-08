SPOR SERVİSİ
Real Madrid'de Florentino Perez kazandı, Jose Mourinho geri döndü
Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Fenerbahçe'de görevine son verildikten sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, İspanyol devine geri döndü. Real Madrid'de ilk transfer de belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Florentino Perez, Real Madrid başkanlık seçimlerini kazandı. Perez'in yeniden seçilmesiyle teknik direktör de belli oldu.
- Florentino Perez, 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'ye üstünlük sağlayarak seçimi kazandı.
- Seçimde 100 bin üyeden sadece 23593'ü oy kullandı.
- Florentino Perez'in seçilmesiyle Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu.
- Ibrahima Konate de Real Madrid'e transfer olacak.
Real Madrid'de mevcut başkan Florentino Perez, 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'ye üstünlük sağlayarak seçimi kazandı. Perez, oyların yüzde 66'sını alırken; rakibi Riquelme, yüzde 34 oy alabildi.
İspanyol kulübünün başkanlık seçiminde 100 bin üyenin sadece 23593'ünün sandığa gitmesi dikkat çekti.
REAL MADRID'DE MOURINHO DÖNEMİ
Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. 63 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılığını ise Pepe yapacak.
Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate de Real Madrid'e transfer olacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR