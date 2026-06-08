Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Fenerbahçe'de görevine son verildikten sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, İspanyol devine geri döndü. Real Madrid'de ilk transfer de belli oldu.

Real Madrid'de mevcut başkan Florentino Perez, 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'ye üstünlük sağlayarak seçimi kazandı. Perez, oyların yüzde 66'sını alırken; rakibi Riquelme, yüzde 34 oy alabildi.

İspanyol kulübünün başkanlık seçiminde 100 bin üyenin sadece 23593'ünün sandığa gitmesi dikkat çekti.

Florentino Perez

REAL MADRID'DE MOURINHO DÖNEMİ

Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. 63 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılığını ise Pepe yapacak.

Jose Mourinho

Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate de Real Madrid'e transfer olacak.

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