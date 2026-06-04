Real Madrid Başkan Adayı Enrique Riquelme, seçilmesi halinde Erling Haaland ve Rodri'nin eflatun-beyazlı takıma katılacağını açıkladı. "Dünya yıldızı transferim Haaland olacak" diyen Riquelme, canlı yayına 25 yaşındaki futbolcunun formasıyla çıktı.

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de Florentino Perez'in karşısında başkan adayı olarak seçime girecek Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.

Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

NOTER TASDİKLİ BELGE

Alicanteli iş adamı, dünyaca ünlü Norveçli futbolcunun adının yazılı olduğu Real Madrid forması ve transfere ilişkin noter tasdikli belge ile kameraların karşısına çıktı.

Norveçli yıldızın 9 numaralı Real Madrid forması

"GELMEZLERSE 100 BİN ÜYENİN AİDATINI ÖDEYECEĞİM"

İspanyol orta saha Rodri'nin de transfer edileceğini duyuran Riquelme, "Eğer Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, kulübün tüm 100 bin üyesinin aidatlarının yüzde 100'ünü ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Rodri, 20149'dan bu yana Premier Lig devi Manchester City'de oynuyor.

RAUL VE HIERRO'YA DA GÖREV

Başkan adayı, kulüp efsanesi Raul'un sportif direktörü ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısı La Fabrica'nın direktörü olarak atanacağını da duyurdu.

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