Haaland ve Rodri'yi böyle duyurdu: Canlı yayında forma ve resmi belgeyi gösterdi
Real Madrid Başkan Adayı Enrique Riquelme, seçilmesi halinde Erling Haaland ve Rodri'nin eflatun-beyazlı takıma katılacağını açıkladı. "Dünya yıldızı transferim Haaland olacak" diyen Riquelme, canlı yayına 25 yaşındaki futbolcunun formasıyla çıktı.
- Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.
- Alicanteli iş adamı, Haaland transferi için noter tasdikli belge ile basının karşısına çıktı.
- Eğer Haaland ve Rodri transfer edilmezse, Riquelme 100 bin üyenin aidatını ödeyeceğini belirtti.
- Real Madrid efsaneleri Raul'un sportif direktör, Fernando Hierro'nun ise La Fabrica direktörü olarak atanacağı duyuruldu.
Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de Florentino Perez'in karşısında başkan adayı olarak seçime girecek Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.
NOTER TASDİKLİ BELGE
Alicanteli iş adamı, dünyaca ünlü Norveçli futbolcunun adının yazılı olduğu Real Madrid forması ve transfere ilişkin noter tasdikli belge ile kameraların karşısına çıktı.
"GELMEZLERSE 100 BİN ÜYENİN AİDATINI ÖDEYECEĞİM"
İspanyol orta saha Rodri'nin de transfer edileceğini duyuran Riquelme, "Eğer Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, kulübün tüm 100 bin üyesinin aidatlarının yüzde 100'ünü ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.
RAUL VE HIERRO'YA DA GÖREV
Başkan adayı, kulüp efsanesi Raul'un sportif direktörü ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısı La Fabrica'nın direktörü olarak atanacağını da duyurdu.