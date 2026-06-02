Fenerbahçe'nin görevine son vermesinden kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Real Madrid'e (2010-2013 arasında çalıştırdı) dönmek için gün sayıyor. Dünyaca ünlü Portekizli tekni kadamın göreve başlamasının ardından milli yıldız Arda Güler'in İspanyol devindeki akıbeti merak konusu oldu.

Real Madrid'de Jose Mourinho döneminin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. 63 yaşındaki çalıştırıcının kadroda köklü değişiklikler yapacağı belirtilirken; Arda Güler'i de etkileyecek bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başarısız bir performans sergiledi.

SOSYAL MEDYADA ARDA MESAJLARI

ABD basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Mourinho, Real Madrid yönetiminden yıldız bir orta saha oyuncusu transfer edilmesini istedi. Portekizli teknik adamın bu talebi sonrası eflatun-beyazlı takımın taraftarları, sosyal medyada, "Arda Güler var, Türk yıldıza ne olacak?" şeklinde yorumlarda bulundu.

NICO PAZ İDDİASI

Mourinho'nun talebi sonrası Real Madrid'in, Serie A ekibi Como'da forma giyen eski futbolcusu Nico Paz'ı transfer edebileceği belirtiliyor. 21 yaşındaki İspanyol asıllı Arjantinli futbolcunun transferinin gerçeklemesi, milli futbolcu Arda Güler için yeni bir rekabet anlamına gelecek.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEVLER LİGİ'NDE BÜYÜK ONUR

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 51 maça açıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı veren 21 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu" seçildi.

