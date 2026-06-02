TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2025'te 9,6 yıl oldu. Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara olarak kayıtlara geçerken, en düşük il ise Ağrı oldu. Yükseköğretim mezunlarının oranı 25-34 yaş grubunda yüzde 45,6'ya yükseldi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU ARTTI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2025'te 9,6 yıl oldu. TÜİK verilerine göre 2008'de yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçen 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı, 2025'te yüzde 45,6'ya ulaştı. Kadınlarda yükseköğretim mezunu oranı yüzde 12,5'ten yüzde 50,3'e, erkeklerde ise yüzde 14,6'dan yüzde 41'e çıktı.

GÜNEY KORE İLK SIRADA Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerin ilişkin verilere göre yükseköğretim mezunu oranı en yüksek ülke yüzde 70,6 ile Güney Kore, en düşük ülke ise yüzde 29,1 ile Meksika oldu. Yükseköğretim mezunlarının oranı incelendiğinde, OECD ortalaması yüzde 48,7 olurken, Türkiye ortalamasının yüzde 44,9 olduğu tespit edildi.

EĞİTİM SÜRESİ 9,6 YIL OLDU 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş grubu içindeki oranı 2008'de yüzde 9,8 iken geçen yıl yüzde 26,1 olarak belirlendi. Söz konusu yaş grubu içindeki ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008'de yüzde 26,5 iken 2025'te yüzde 50,5 olarak hesaplandı. 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025'te 9,6 yıl oldu. Geçen yıl kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl iken erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak kayıtlara geçti.

EĞİTİM SÜRESİ EN YÜKSEK İL ANKARA 2025'te 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,9 yılla Ankara oldu. Ankara’yı sırayla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yılla Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı’yı sırayla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van takip etti.

2016-2025 ARASI İLK 5 İL 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2016-2025 yıllarında en yüksek artış gösterdiği 5 il yüzde 48,5 ile Şırnak, yüzde 40,4 ile Hakkari, yüzde 35,7 ile Muş, yüzde 35,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 33,1 ile Van olarak sıralandı. En düşük artış gösteren 5 il ise yüzde 13,2 ile Ankara, yüzde 14,5 ile Eskişehir, yüzde 14,6 ile Tekirdağ, yüzde 14,8 ile İzmir ve yüzde 15,1 ile İstanbul oldu.

OKUMA YAZMA BİLEN ÇOĞALDI TÜİK verilerine göre 2008'de yüzde 91,8 olarak tespit edilen 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı 2025'te yüzde 97,9 olarak hesaplandı. 2008-2025 yıllarında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,4'e, erkeklerde yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e çıktı. ANNE- BABA EĞİTİM SEVİYESİ 25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,2'sinin yükseköğretim, yüzde 13,1'inin ortaöğretim ve yüzde 2,7'sinin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi. Söz konusu nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80,4'ünün yükseköğretim, yüzde 16,2'sinin ortaöğretim ve yüzde 3,5'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı görüldü.

