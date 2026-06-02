Miras kalan ev, arsa ve tarlaların satışında yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığının hazırlıklarını sürdürdüğü 12. Yargı Paketi ile birlikte, ortaklığın giderilmesi davalarında uygulanan satış sistemi değişecek.

CEMAL EMRE KURT - Taslağa göre, bütün paydaşların mirasçı olduğu taşınmazlarda ilk ihale yalnızca mirasçılar arasında yapılacak. İlk aşamada satış gerçekleşmezse taşınmaz daha sonra genel katılıma açık ihaleye çıkarılabilecek.

Düzenleme özellikle aile konutları ile tarım arazilerinin korunmasına katkı sağlayacak. Böylece aileye ait taşınmazların doğrudan üçüncü kişilere satılmasının önüne geçilecek. Mevcut uygulamada mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması hâlinde sulh hukuk mahkemesi satış kararı verebiliyordu.

Satış kararı verilen taşınmazlar elektronik ortamda açık artırmaya çıkarılırken, ihaleye mirasçılar dışında üçüncü kişiler de katılabiliyordu. Bu sebeple aileye ait ev, arsa ve tarlalar zaman zaman dışarıdan yatırımcıların eline geçmesi tartışmalara yol açıyordu.

Mirasta satış önceliği ailede! Taşınmazlarda ilk ihale sadece mirasçılar arasında yapılacak

İHALEYİ BOZANA EK CEZA

Düzenleme kapsamında, icra ve satış ihalelerinde de önemli değişiklikler öngörülüyor. Mevcut sistemde, ihaleyi kazandığı hâlde satış bedelini yatırmayan kişinin yalnızca yatırdığı teminat gelir kaydediliyor. Yeni düzenlemeyle ise teminatın yanmasının yanı sıra teklif bedelinin yüzde 5’i oranında idari para cezası uygulanacak. Böylece sırf fiyat yükseltmek, ihaleyi sonuçsuz bırakmak veya süreci uzatmak amacıyla verilen tekliflerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Taslakta ortaklığın giderilmesi satışlarıyla ilgili bir başka değişiklik de teminat uygulaması olacak. Buna göre pay sahipleri de ihalelere katılırken teminat yatıracak. Satış sürecini uzatan ve sonuç alınmasını geciktiren uygulamalar azaltılacak.

SATIŞ SÜRESİ HIZLANACAK

Gayrimenkul hukuku alanındaki değerlendirmelerde, mevcut sistemde ortaklığın giderilmesi davalarında birçok taşınmazın doğrudan açık artırmaya çıktığının altı çiziliyor. Uzmanlar, ilk ihalenin yalnızca mirasçılar arasında yapılmasının aile mülkiyetinin korunmasına katkı sağlayacağını, yeni yaptırımların ise satış süreçlerini hızlandırabileceğini belirtiyor.

