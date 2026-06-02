Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortalarında 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerin sigortalılar tarafından doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme rehberi yayımladı.

CEMAL EMRE KURT - Ömür boyu yenileme garantisi, geçiş işlemleri ve bekleme süreleri başta olmak üzere sigortalı haklarının daha açık ve anlaşılır hâle getirildi.

ÖMÜR BOYU YENİLEME NETLEŞTİ

Rehberde, ömür boyu yenileme garantisine (ÖBYG) ilişkin şartlar ayrıntılı şekilde yer aldı. Buna göre 60 yaşını doldurmamış sigortalılara ÖBYG içeren poliçe sunulması zorunlu olacak. Bu poliçeyi tercih eden ve 3 yıl kesintisiz sigortalı kalan, aynı dönemde tazminat/prim oranı yüzde 80’in altında bulunan sigortalılar ömür boyu yenileme hakkı elde edebiliyor. Sigorta şirketleri söz konusu şartları sigortalı lehine esnetebiliyor ancak aleyhe değiştiremiyor.

Şirket değiştirirken hak kaybının önüne geçilecek! SEDDK'dan sigortalıya bilgilendirme adımı

GEÇİŞ İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI

Düzenlemeyle birlikte sigortalıların şirketler arası geçişlerde yaşadığı hak kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı şirket içinde plan değişikliği yapılması veya başka bir şirkete geçilmesi durumunda kazanılmış haklar korunuyor. Ömür boyu yenileme garantisi ve bekleme sürelerine ilişkin haklar planlar ve şirketler arasında geçerli oluyor.

Şirket değiştirirken hak kaybının önüne geçilecek! SEDDK'dan sigortalıya bilgilendirme adımı

BEKLEME SÜRELERİNE SINIR

Rehberde bekleme sürelerine ilişkin uygulamalar da netleştirildi. Buna göre sigorta şirketleri bekleme sürelerini yalnızca ilk poliçede uygulayabiliyor ve bu süreler mevzuatta belirlenen üst limitlerle sınırlandırılıyor. Böylece uzun ve belirsiz bekleme uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. SEDDK, hazırlanan rehberin tüm sigorta şirketleri tarafından erişilebilir hâle getirilmesini de istedi. Bu kapsamda sağlık sigortası branşında faaliyet gösteren şirketler ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin (TSB), internet sitelerinde “Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem” başlığıyla yönlendirme bağlantısına yer vermesi gerekecek. Söz konusu bağlantının 31 Aralık 2027’ye kadar kesintisiz yayımlanması zorunlu oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası