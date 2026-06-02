GKRY lideri Nikos Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilk direkt uçuşla Kazakistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştiriyor. İş forumuna katılacak olan Hristodulidis, Astana Büyükelçiliğinin resmî açılışını yapacak ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den "Devlet Dostluk Nişanı" alacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis yarın Kazakistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Hristodulidis, beraberindeki iş adamları ve bakanlardan oluşan heyetle iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk direkt uçuşla Kazakistan’a gidecek. Rum Hükûmet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu’na katılacak olan Hristodulidis’in GKRY’nin Astana Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

RUM LİDERE ‘DEVLET DOSTLUK NİŞANI’ VERİLECEK

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Hristodulidis’e “Devlet Dostluk Nişanı”nın takdim edileceği de öğrenildi. Hristodulidis’in Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu ve etkili üyelerinden Kazakistan’a ziyaretinin sıradan bir diplomatik temas olmadığını yazan Rum basını, söz konusu ziyaretin Türkiye’ye karşı diplomatik bir başarı olduğunu öne sürdü.

Rum medyası ziyareti “KKTC’nin TDT içindeki ilerleyişinin yavaşlatacak stratejik hamle” ve “Türk dünyasında Rum tezlerinin güç kazanması” olarak yorumladı.

