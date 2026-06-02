Dokuz maddelik çerçeve yasa çıkarılacak! Terörsüz Türkiye'de 15 Temmuz milat olacak
Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor. Meclis 15 Temmuz’da tatile girecek. Terörsüz Türkiye’nin hukuki çerçevesi bu tarihten önce çizilecek. Türkiye’ye gelenler 5 yıl siyaset yapamayacak, 200 örgüt yöneticisi gelemeyecek.
- Güvenlik bürokrasisi, bayram öncesinde İmralı ve Kandil ile görüşmeler yürüttü.
- PKK, güvenlik bürokrasisine bir yol haritası ve takvim sundu.
- Meclis'e sunulacak çerçeve yasada, silah bırakan örgütün tanımı, yasanın amacı ve kimleri kapsadığı yer alacak.
- Yasa, örgüt mensuplarına belli bir süre (AK Parti 1 yıl istiyor) içinde silah bırakıp Türkiye'ye gelmeleri halinde yasadan yararlanma imkanı sunacak.
- Örgüt yöneticileriyle ilgili özel bir hüküm beklenmiyor; yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye yerine üçüncü ülkeleri tercih edeceği belirtiliyor.
- PKK'lıların siyaset yapmasına yönelik talepler AK Parti'de karşılık bulmuyor; AK Parti, siyaset yasağı ve adli kontrol kurallarının uygulanması gerektiğini belirtiyor.
HABER MERKEZİ - Terörsüz Türkiye konusunda uzun süredir tartışma konusu olan çerçeve yasa konusunda Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz'dan önce adım atılması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, güvenlik bürokrasisi bayram öncesinde hem İmralı hem de Kandil cephesi ile kritik görüşmeler yürüttü.
PKK’nın güvenlik bürokrasisine bir yol haritası ve takvim sunduğu belirtilirken, hükûmet ve AK Parti cephesinde yapılacak istişarelerden sonra 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Güvenlik bürokrasisinin hükümete ve AK Parti’ye sunacağı rapor sürecin ilerlemesinde etkili olacak. PKK’nın da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacağı ifade ediliyor. Meclis gündemine getirilecek olan yasada, silah bırakan örgütün tanımı, yasanın amacı ve kimleri kapsadığına ilişkin hükümler yer alacak. Kendini fesheden örgüt mensuplarının soruşturma, kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı tarif edilecek.
BİR YIL ŞARTI
Suça karışan ve karışmayan ayrımı yapılacak. Yasada süre sınırı da olacak. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına belli bir süre verilerek (AK Parti bu sürenin 1 yıl olmasını istiyor) bu süre içinde silah bırakıp Türkiye’ye gelenlerin yasadan yararlanabileceği hükme bağlanacak. Yasada örgüt yöneticileri ile ilgili özel bir hükmün yer alması ise beklenmiyor.
ÜÇÜNCÜ ÜLKELER
Yaklaşık 8-10 bin civarında örgüt üyesinin ve 200 civarında olan yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye’ye gelmek yerine üçüncü ülkeleri tercih edecekleri belirtiliyor. Türkiye’ye gelecek olanların, örgüt üyesi olmakla birlikte suç işlemeyenlerden oluşacağı ifade ediliyor. İlerleyen dönemlerde ceza mevzuatında yapılacak değişiklikler ve ceza indirimlerinden sonra suç işleyenlerin de Türkiye’ye gelebilecekleri öngörülüyor. Yine Avrupa’da bulunan PKK’lıların da ilk etapta Türkiye’ye gelmeyeceklerine dikkat çekiliyor.
SİYASET YASAĞI OLACAK
DEM Parti’nin sık sık gündeme getirdiği, PKK’lıların siyaset yapması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin talepler ise AK Parti cephesinde karşılık bulmuyor. Beş yıl süreyle siyaset yasağının olması gerektiğini belirten AK Parti kaynakları, suç işlememiş olsalar bile belli bir süre ile adli kontrol kurallarının uygulanacağını, bu süre içinde siyaset yapmalarının mümkün olmayacağını dile getiriyor.