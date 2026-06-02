Kılıçdaroğlu’nun “Grup toplantısı yapılmayacak” yazısına rağmen Özgür Özel bugün vekillere hitap edecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş “Grup içi ihtilafın tarafı değiliz. TBMM, kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi çözmeli” dedi

Berat Temiz ANKARA - CHP Genel Merkezi’ni Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim eden Özgür Özel, bayramlaşma programında topladığı kalabalıkla Kılıçdaroğlu cephesine gözdağı vermişti. İki isim arasındaki yeni raund bugün TBMM’de olacak.

CHP'de grup toplantısı bilmecesi! Numan Kurtulmuş: Kendiniz çözün...

KURTULMUŞ: ÇELİŞKİ GİDERİLMELİ

Kılıçdaroğlu’nun “Tarihi belirlemedim, grup yapılmayacak” yazısına rağmen Özel cephesi “Diğer salılardan farkı yok” diyerek grup toplantısını yapacaklarını açıklamıştı. Dün, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür. Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar. Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı" dedi.

"MECLİS, PARTİ İÇİ İHTİLAFIN TARAFI DEĞİLDİR"

Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MECLİS BAŞKANLIĞI, MAHKEME DEĞİLDİR"

Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından CHP Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. TBMM kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir. En kısa zamanda CHP Genel Başkanlığına o yazıyı göndeririz. İki taraftan da yazı var. Bu durumun netleştirilmesiyle ilgili. Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir."

A TAKIMINI GENİŞLETTİ

Öte yandan, yeni genel merkez olarak işaret ettiği Meclis’teki çalışmalarına devam eden Özgür Özel, A takımını genişletti. Özel, daha önce aday ofisinde görev verdiği Sevgi Kılıç, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş ve Aylin Nazlıaka’yı MYK’sına ekledi. Önceki gün gerçekleştirilen MYK’da il mitinglerine devam edilmesi kararı alan Özel, bugün (Salı) tekrardan MYK’yı toplayacak.

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK

Bu arada Özel’e Ekrem İmamoğlu’ndan da destek geldi. Geçtiğimiz günlerde Silivri’deki görüşmede İmamoğlu’nun Özel’e “Hangi kararı alırsan al yanındayım. Mücadeleye birlikte devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

