İstanbul’daki Travis Scott etkinliği, yüksek bilet fiyatları ve kısa süren sahne performansı nedeniyle tartışmalara neden oldu. Binlerce izleyici konser sonrası sanatçıyı yuhalarken, ünlü rapçiden ses getirecek yeni bir paylaşım geldi.

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, İstanbul’da düzenlenen etkinliğiyle büyük bir tartışmanın merkezine yerleşti. Yaklaşık 50 bin TL’yi bulan bilet fiyatlarıyla katılım sağlanan organizasyon, birçok izleyici için hayal kırıklığına dönüştü.

Etkinlikte Travis Scott’ın sahnede yaklaşık 20 dakika performans sergilediği iddia edildi. Yüzünü büyük ölçüde kapatan aksesuarlarla sahne alan sanatçının seyirciyle yeterli iletişim kurmaması da tepkileri artırdı. Konser sonunda bazı izleyicilerin sanatçıyı yuhalayarak protesto ettiği öne sürüldü.

"TEKRAR GELECEĞİM"

Sosyal medyada hızla yayılan tepkilerin ardından Travis Scott, kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Sanatçı, İstanbul’daki organizasyonun tam anlamıyla bir konser olmadığını, bir arkadaşının özel etkinliğine ev sahipliği yapmak için orada bulunduğunu ifade etti.

Scott, açıklamasında gerçek bir performans için yeniden Türkiye’ye gelmek istediğini belirterek, “En kısa zamanda Türkiye’deki hayranlarımla gerçek anlamda buluşmak istiyorum” mesajını paylaştı.

Yapılan açıklama sonrası Türkiye’de olası yeni bir stadyum konseri düzenlenip düzenlenmeyeceği ise merak konusu oldu.

Ünlü rapçinin açıklaması şöyle:

"Türkiye'deki tüm çılgınlara (rager'lara): Ben buraya sadece bir arkadaşımın BÜYÜK günü için düzenlenen partide ev sahipliği yapmaya geldim. Özellikle kardeşimin şovunun ne kadar çılgınca göründüğünü gördükten sonra, gerçekten geri gelip gerçek anlamda performans sergilemek için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda Türkiye'deki çılgınları görmek için sabırsızlanıyorum. Sevgilerle, Flame."

Haberle İlgili Daha Fazlası