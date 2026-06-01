Devrim Muhafızları "Tahliye edin, vuracağız" dedi! Bölgede savaşın gölgesi yeniden belirdi
İsrail'in Lübnan'a saldırı başlatmasının ardından ABD ile müzakereleri durdurma kararı alan İran, Tel Aviv'i açıkça uyardı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Beyrut’u hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini hedef alacağını duyurdu. Devrim Muhafızları bölgenin tahliye edilmesi uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini hedef alacağını duyurdu.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Abdullahi, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlar için tahliye uyarısı yaptı.
DEVRİM MUHAFIZLARI: BÖLGEYİ TERK EDİN
Abdullahi, İsrail’in, Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini ile askeri bölgeleri hedef alacağını ve bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail’in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.
NETANYAHU SAVAŞI BAŞLATTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.
ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 433'E YÜKSELDİ
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak, 3 bin 433'e yükseldi.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.