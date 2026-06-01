A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık mücadelesi öncesinde açıklamalar yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşan A Milli Takım'da Vincenzo Montella, maç öncesi konuştu.

"YORUCU VE ÜZÜCÜ BİR GÜNDÜ"

Dünya Kupası kadrosuyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Maç bitmeden kadrolarda son listeyi teslim etmiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor. O yüzden zor ve üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararları verirken bu tarz konularda duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor. Ben de futbolcuyken bu yollardan geçtim. Milli Takım için en iyi kararı vermeye çalıştık. Elbette saygılı olmalıyız. Futbolcularımız da bu bilinçte. Ancak dediğim gibi son kadro teslimi yaparken zorlandık. Yorucu ve üzücü bir gündü." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası