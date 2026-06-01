Bursa'da kurbanlık hayvan satışından yaklaşık 2 milyon TL kazanan besici, parayı bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Yolda karşılaştığı ve daha önce yanında çalıştığı belirtilen kişinin aracına binen yetiştirici, banka önünde hayatının şokunu yaşadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. Kurbanlık hayvan yetiştiriciliği yapan Ö.H., Kurban Bayramı dönemindeki satışlardan elde ettiği yaklaşık 2 milyon TL'yi bankaya yatırmak için evinden çıktı.

İddiaya göre, yolda daha önce yanında çalıştığı öğrenilen ve Ahmet isimli olduğu belirtilen Suriye uyruklu bir kişi aracıyla Ö.H.'nin yanına geldi. Şahıs, kendisini bankaya bırakabileceğini söyleyince Ö.H. teklifi kabul etti.

Kurban yetiştiricisinin 2 milyon TLsi böyle buhar oldu! Polis her yerde onu arıyor

ARAÇTAN İNİNCE GAZA BASTI

Banka önüne geldiklerinde paranın bulunduğu çantayı bagajdan almak isteyen Ö.H. araçtan indi. Bu sırada sürücü, içinde yaklaşık 2 milyon TL bulunan araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşadığı şokun ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Ö.H., parasının çalındığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin kullandığı aracın olay yeri yakınındaki kameralara yansıdığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

