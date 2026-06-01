Fenerbahçe, 6 ayrılığı birden duyurdu
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertlilerde 31 yaşındaki Polonyalı oyuncu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.
- Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'ndan Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollar ayrıldı.
- Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk voleybol kariyerini sonlandırdı.
- Aslı Kalaç, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi oldu.
- Eczacıbaşı Dynavit, Aslı Kalaç'ın hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda deneyimli bir oyuncu olduğunu belirtti.
- Aslı Kalaç, kariyerinde TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.
Borussia Dortmund'dan Guirassy için kafaları karıştıran açıklama! Fenerbahçe...
ASLI KALAÇ, ECZACIBAŞI'NA TRANSFER OLDU
Yeni transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'dan ayrılan orta oyuncu Aslı Kalaç'ı renklerine bağladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası şampiyonu; kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan, Türk voleybolunun deneyimli orta oyuncularından Aslı Kalaç yeni yuvasında." denildi.
Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Aslı Kalaç, Türk voleybolunu uzun yıllardır başarıyla temsil eden, deneyimi yüksek bir orta oyuncu. Hem Sultanlar Ligi'ndeki tecrübesi hem de milli takım formasını yıllardır gururla taşımasıyla kadromuza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Sahadaki istikrarı ve oyun bilgisiyle genç oyuncularımıza da örnek olacağına inanıyoruz."
Ay-yıldızlı formayı da aktif olarak giymeyi sürdüren Aslı Kalaç, geçen sezonu Fenerbahçe Medicana'da tamamladı.
30 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formalarını giydi.