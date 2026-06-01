NVIDIA, robotaksi dünyasında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin DRIVE Hyperion platformu; otomobil üreticileri, mobilite şirketleri ve otonom sürüş geliştiricileri tarafından benimsenerek küresel robotaksi ekosisteminin ortak altyapısı haline gelmeye başladı.

NVIDIA, otonom sürüş ve robotaksi alanındaki etkisini daha da artıracak önemli bir duyuru yaptı. Şirket, DRIVE Hyperion platformunun artık dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri ve ulaşım servis sağlayıcıları tarafından ortak bir temel olarak kullanılacağını açıkladı. Böylece NVIDIA, yalnızca yapay zekâ çipleriyle değil, robotaksi altyapısıyla da sektörün merkezine yerleşmiş oldu.

Şirketin GTC Taipei etkinliğinde Foxconn, VinFast, Uber ve HUMAIN gibi şirketler DRIVE Hyperion tabanlı robotaksi projelerinde yer alacağı açıklandı.

NVIDIA robotaksi ekosisteminde vites yükseltti: Küresel standart olma yolunda

NVIDIA, DRIVE Hyperion platformunun sektörde geniş kabul gördüğünü vurgulayarak, dünya çapındaki otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 80’inin ve mobilite şirketlerinin yüzde 97’sinin çözümlerini kullandığını açıkladı. Geely, Hyundai, Isuzu, Nissan, Stellantis, Xiaomi, Zoox ve Zeekr gibi sektörün önde gelen markaları da otonom sürüş çalışmalarında NVIDIA’nın Hyperion ekosisteminden yararlanan şirketler arasında yer alıyor.

Seviye 4 sürüşe hazır olan Nvidia DRIVE Hyperion, fiziksel yapay zeka uygulamaları için geliştirilen Nvidia Halos güvenlik sistemi üzerine inşa edilmiş. Sistem Nvidia DRIVE AGX bilgi işlem altyapısı, çoklu sensör paketleri ve gelişmiş otonom desteği sağlayan Nvidia DRIVE AV yazılımından oluşuyor.

Şirket, küresel otomotiv sektöründe robotaksi ve otonom araç filoları için Seviye 4’e hazır tek platform sağlayıcısı olduğunu vurguluyor.

NVIDIA robotaksi ekosisteminde vites yükseltti: Küresel standart olma yolunda

“ARAÇLAR ROBOTLARA DÖNÜŞÜYOR”

Araçların giderek robotlara dönüştüğünü belirten NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, “Robotaksi filoları, gerçek dünyada güvenli bir şekilde algılayabilen, akıl yürütebilen ve çalışabilen yapay zeka altyapısına ihtiyaç duyacak.” dedi.

Nvidia’nın etkinlikte Alpamoyo 2 modelini de tanıttı. Otonom araçlar için geliştirilen model, Hyperion altyapısı ve Halos işletim sistemi üzerinde çalışacak. Markaya göre Alpamoyo, sadece çev.deki nesneleri algılamakla kalmıyor, değerlendirmeler yaparak sürüş için kararlar alabilen dünyanın ilk “akıl yürüten” otonom sürüş modeli.

Haberle İlgili Daha Fazlası