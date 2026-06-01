Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. İki bakanın ayrıca İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen son durumu değerlendirdiği öğrenildi.

Diplomatik temasın, bölgede artan hareketlilik ve uluslararası gündemde öne çıkan başlıklar çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

