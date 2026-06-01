Anadolu Ajansı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.
- Görüşme, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre gerçekleşti.
- İki bakan, bölgedeki son gelişmeleri kapsamlı şekilde görüştü.
- Ayrıca, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinin geldiği son durum değerlendirildi.
- Diplomatik temasın, bölgede artan hareketlilik ve uluslararası gündemde öne çıkan başlıklar çerçevesinde yapıldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. İki bakanın ayrıca İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen son durumu değerlendirdiği öğrenildi.
Diplomatik temasın, bölgede artan hareketlilik ve uluslararası gündemde öne çıkan başlıklar çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.
