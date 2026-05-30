Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine yönelik, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Bir anlaşma her zamankinden daha yakın" dedi. Fidan, İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi "gelecekteki strajik bir tehdit" olarak nitelendiren açıklamalarını ilişkin, "İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel hedefleri yürütmek için sürekli bir düşmana ihtiyaç duyuluyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail’in peşinde olduğu şey güvenlik değil, daha fazla toprak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine röportaj verdi. Türkiye’nin de destek verdiği ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarına değinen Fidan, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Bir anlaşma her zamankinden daha yakın" şeklinde konuştu.

Fidan, İran, ABD ve İsrail arasında yürürlükte olan ateşkesle birlikte görüşmelerin, uluslararası petrol ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Fidan, tarafların Hürmüz Boğazının yeniden açılmasına ilişkin nihai bir anlaşmaya varmaları halinde "nükleer görüşmelere geçileceğini öngören bir plan üzerinde mutabık" kaldığını vurguladı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI, NÜKLEER DOSYALARIN ÖNÜNE GEÇEN BİR MESELE HALİNE GELDİ"

Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın hem ABD hem İran üzerinde büyük baskı oluşturduğunu, ayrıca enerji güvenliği, gıda güvenliği ve artan fiyatlar dahil olmak üzere uluslararası etkisinin son derece büyük olduğunu ifade eden Fidan, "Bu, nükleer dosyaların önüne geçen bir mesele haline geldi" dedi.

Fidan, ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirme konusunda anlaşmaları durumunda Gazze Şeridi’ne yönelik bir barış planına ilişkin görüşmelerin de hız kazanabileceğine inandığını söyledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere de değinen Fidan, iki ülke arasında 1949’dan bu yana diplomatik ilişki bulunduğunu ve Gazze'deki çatışma öncesinde 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdururken, bu konudaki tutumunu çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Fidan, "İsrail, Filistinlileri öldürmeye son vermeli ve Gazzelilerin gıda, barınma, ilaç ve su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalı. Bunlar sağlanırsa normal hayata geri dönebiliriz, hiçbir sorun yok. Biz, iki devletli çözümün hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

"İSRAİL’İN PEŞİNDE OLDUĞU ŞEY GÜVENLİK DEĞİL, DAHA FAZLA TOPRAK"

Fidan, İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi "gelecekteki strajik bir tehdit" olarak nitelendiren açıklamalarını da değindi. İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan’daki işgal politikalarına işaret eden Fidan, "İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel hedefleri yürütmek için sürekli bir düşmana ihtiyaç duyuluyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail’in peşinde olduğu şey güvenlik değil, daha fazla toprak" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Uluslararası toplumun İsrail’in yalnızca bölgesel düzeni değil, küresel düzeni de daha fazla istikrarsızlaştırmasını önlemesi gerekiyor" diye konuştu.

ORTA DOĞU'DA İSTİKRAR İÇİN "BÖLGESEL PLATFORM"

Dışişleri Bakanı Fidan, iş birliğine dayalı bir "bölgesel platform" temelinde Orta Doğu istikrar sağlanabileceğini işaret etti. Fidan, "Bölgedeki tüm ülkeler birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine bağlılık göstermelidir. Devletlerin önlerinde yakın geçmişten ders çıkararak gerçek anlamda iş birliği başlatmaları için altın bir fırsat bulunuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayabilecek bölgesel platformun şartlar normale döndüğünde belki İran’ı da içerebileceğini ifade etti. İsrail’in de 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanıması halinde ileride bu yapıya katılabileceğini belirten Fidan, "Eğer bu sorun çözülürse İsrail’in güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından da büyük ölçüde destekleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI, BAŞKAN TRUMP’I AĞIRLAYACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Türkiye’nin Temmuz ayında Ankara’da ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine de değinen Fidan, tüm müttefiklerin onay vermesi halinde bu zirvede Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik bölgesi ortaklarının liderleri ve savunma bakanlarını da ağırlamak istediklerini söyledi. Türk hükümetinin zirve programını şekillendirmek üzere NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çalıştığını kaydeden Fidan, bu ülkelere davetlerin gönderilmesinin muhtemel olduğunun sinyalini verdi.

NATO’ya eleştirilerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveye katılma ihtimali sorulduğunda iyimser bir ton kullanan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son bir ay içinde Trump ile birden fazla görüşme gerçekleştirdiğini ve Trump’ın bu görüşmelerin hiçbirinde zirveye katılmayacağını söylemediğini ifade etti. Fidan, "Şu ana kadar tüm hazırlıklarımızı, bir bakıma Başkan Trump’ı ağırlayacak şekilde yürütüyoruz" dedi.

