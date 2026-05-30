Dünyaca ünlü bankalardan UBS'den altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. İsviçre merkezli banka 2026 sonu tahminini aşağıya çekti. Peki yıl sonunda altın ne kadar olacak? İşte detaylar...

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Enflasyon baskıları, merkez bankalarının para politikaları ve doların yönü, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici oluyor. Yatırımcılar "Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü bankalardan UBS'den yeni bir tahmin geldi.

UBS, ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 2026 yıl sonu altın fiyat beklentisini güncelledi. Banka, önceki tahmini olan 5.900 dolar seviyesini 400 dolar aşağı çekerek 5.500 dolar olarak revize etti.

Altın 2026 sonunda kaç lira olacak? Dünyaca ünlü banka tahminini güncelledi

UBS NEDEN TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ?

UBS analistlerine göre bu değişimin arkasında yatan etkenler şöyle:

ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi

Güçlü ABD doları (DXY)

Yüksek reel faiz ortamı nedeniyle altına talebin zayıflaması

Yatırımcıların “fırsat maliyeti” hesabını yeniden öne alması

Analistler, faiz getirisi olmayan altının bu ortamda yatırımcılar için daha az cazip hale geldiğini vurguluyor.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ TRENDİ BOZULMADI

UBS, her ne kadar kısa vadeli baskılar nedeniyle tahminini aşağı çekse de, uzun vadeli yükseliş trendinin tamamen bozulmadığını belirtti. Banka, merkez bankası alımları ile jeopolitik risklerin fiyatları desteklemeye devam edebileceğini vurguladı.

Altın 2026 sonunda kaç lira olacak? Dünyaca ünlü banka tahminini güncelledi

GRAM ALTIN 2026 SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Gram altının fiyatı ons altın ve dolar kuru üzerinden yapılan hesaplama ile belirleniyor. Mevcut dolar kuru (45,82) üzerinden hesaplama yapıldığında, UBS'nın yıl sonu ons altın tahmininin (5.400 dolar) gerçekleşmesi halinde gram altın 7.955 liraya çıkacak.

Dolar kurunun 50 liraya yükselmesi durumunda ise yıl sonunda gram altın 8 bin 681 lira seviyesine çıkacak.

