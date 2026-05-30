Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler 1 Haziran Pazartesi günü okulların açık olup olmadığını araştırıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ve bayram tatili uygulamasıyla ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

1 HAZİRAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. Bayram nedeniyle kamu çalışanları için uygulanan idari izin kararıyla birlikte birçok kişi tatilin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.

Mevcut takvime göre 1 Haziran 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli için dersler normal program kapsamında sürdürülecek. Bu nedenle 1 Haziran Pazartesi günü için okullarda herhangi bir resmi tatil uygulaması bulunmuyor.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı kapsamında kamu çalışanları için uygulanan 9 günlük tatil süreci 31 Mayıs 2026 Pazar günü sona eriyor. Tatilin ardından kamu kurumları ve eğitim kurumları 1 Haziran Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek.

Bayram tatilinin son günlerinde özellikle öğrenciler ve veliler, okulların açılış tarihini araştırıyor. Resmi takvim doğrultusunda 1 Haziran Pazartesi günü derslerin yeniden başlaması bekleniyor.

