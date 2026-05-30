Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle birlikte yeni dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ara tatil ve yarıyıl tatili takvimi netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapmıştı. Haziran ayının yaklaşması ile ''Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?'' sorusu ise gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılının son ders zilinin 26 Haziran 2026 Cuma günü çalmasıyla birlikte yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra uzun yaz tatiline çıkacak.

