Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrenciler ve veliler gözünü Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine çevirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan idari izin kararı sonrası 25 Mayıs Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı netleşti.

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken “Yarın okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı?” sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başladı. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte devlet ve özel okullardaki eğitim düzeniyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

YARIN OKULLAR VAR MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan idari izin kararı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar tatil olacak. Böylece öğrenciler hafta sonuyla birlikte uzun bayram tatiline başlamış oldu. İdari izin kararı öğretmenleri ve okul yönetimlerini de kapsıyor. Bu nedenle pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ders işlenmeyecek.

Yarın okullar var mı? 25 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı?

25 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

25 Mayıs Pazartesi günü okullar tamamen kapalı olacak. Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarını kapsayan idari izin uygulaması eğitim kurumlarında da geçerli sayıldı. Bu nedenle öğrenciler okula gitmeyecek ve yoklama işlemi yapılmayacak. 26 Mayıs Salı günü arefe olması nedeniyle eğitim kurumları yine kapalı olacak. Ardından başlayacak resmi Kurban Bayramı tatiliyle birlikte okullarda yaklaşık 9 günlük ara uygulanacak. Bayram haftasında birçok kurumda olduğu gibi eğitim faaliyetleri de durdurulmuş olacak.

Yarın okullar var mı? 25 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı?

OKULLARDA DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bayram tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Öğrenciler uzun tatilin ardından yaz tatili öncesindeki son haftalara girmiş olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası