Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tarihinin değiştirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil açıklaması gelmişti. Söz konusu uygulama tüm Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde planlandı. Ayrıca öğretmenler de bu tarihte idari izinli sayılacak. Peki, 12 Haziran neden tatil ilan edildi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilere göre, LGS’nin tarihi milli maç takvimi nedeniyle güncellendi. Daha önce 14 Haziran olarak planlanan sınav, yapılan düzenlemeyle 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı. Bu değişikliğin yanı sıra 12 Haziran tarihi için de güncelleme geldi.

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Haziran 2026 Cuma günü için alınan karar doğrultusunda örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak ve öğrenciler izinli sayılacak.

12 HAZİRAN NEDEN TATİL İLAN EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için okullarda fiziki hazırlıkların tamamlanmasını hedefliyor.

Özellikle sınav yapılacak okul ve kurumlarda salon düzeni, güvenlik önlemleri ve teknik altyapı hazırlıklarının eksiksiz yapılabilmesi için eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.



