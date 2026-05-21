Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

ZORLA GETİRME KARARI

‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Kaftancıoğlu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NELER OLMUŞTU?

Canan Kaftancıoğlu hakkında 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği söz ve beyanlar nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı.

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturma kapsamında savcılığa sunduğu iki sayfalık yazılı savunmasına da yer verilmişti.

Kaftancıoğlu'nun savunmasında, soruşturmaya konu ifadelerin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılmasının doğal olduğunu, küçük düşürme ve aşağılama kastının bulunmadığını öne sürdüğü aktarılmıştı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında geçen ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek Kaftancıoğlu hakkında kovuşturma izni talep edildiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün de kovuşturma izni verdiği kaydedilmişti.

İddianamede Kaftancıoğlu’nun sözlerinin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtilmişti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği anlaşılan Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmişti.

