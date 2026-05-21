Trabzon'da bahçede dengesini kaybeden Hilmi Seyis'in elindeki ot biçme makinesinin bıçağı, sırtına ot yüklemeye çalışan eşinin boğazına saplandı. Talihsiz kadın oracıkta can verirken, ifadesi alınan koca serbest bırakıldı.

Trabzon Akçaabat'a bağlı Kaleönü Mahallesinde bahçelerinde ot toplayan Hilmi Seyis ile eşi Yeter Seyis'in çalışması sırasında, eğimli arazide dengesini kaybeden Hilmi Seyis'in kullandığı motorlu ot biçme makinesi kontrolden çıktı.

SAVRULAN BIÇAK, BOĞAZINI KESTİ

Savrulan makinenin bıçağı, o sırada sırtına ot yüklenmeye çalışan 56 yaşındaki Yeter Seyis'in boyun kısmına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için eşinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yeter Seyis'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KOCANIN İFADESİ ALINDI

Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Hilmi Seyis'in serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

