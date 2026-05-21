Türkiye'nin yerli hava savunma şemsiyesi "Çelik Kubbe", İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'na damga vurdu. SİPER, HİSAR ve KORKUT gibi milli unsurları tek merkezde toplayan sistem, 50 ülkenin katıldığı büyük tatbikatta ilk kez sahaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı. Tatbikatta Çelik Kubbe sistemi dikkat çekti.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Türkiye'yi muhtemel hava saldırılarından koruyacak ve hava savunma mimarimizin en önemli yapıtaşlarından olan Çelik Kubbe sistemi, EFES 2026 Tatbikatı'nda ilk kez yerini aldı.

Denize hakim bir noktada konuşlanan; SİPER, HİSAR, KORKUT, TOLGA ve İHTAR gibi Çelik Kubbe unsurları, tatbikatta birlikte sergilendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, sistemlerin aktif bir şekilde çalıştığı görüldü.

ÇELİK KUBBE SİSTEMİ

Türkiye'nin hava sahasını her türlü tehdide karşı korumak amacıyla geliştirilen Çelik Kubbe, yerli ve milli imkânlarla tasarlanan kapsamlı bir "sistemler sistemi" olarak öne çıkıyor. Klasik tekil bir hava savunma silahından ziyade, farklı irtifa ve menzillerdeki savunma unsurlarını tek bir şemsiye altında toplayan devasa bir entegrasyon projesidir. Bu sistem, kamikaze insansız hava araçlarından seyir füzelerine, helikopterlerden savaş uçaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki tehditleri tespit edip etkisiz hale getirmeyi hedefleyerek Türkiye’nin hava sahası güvenliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

MİLLİ SİSTEMLERİN GÜÇ BİRLİĞİ

Proje, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçiriliyor. Sistem, çok alçak irtifada görev yapan KORKUT ve GÖKER gibi yakın hava savunma namlulu sistemlerinden, alçak ve orta irtifadaki HİSAR-A+ ile HİSAR-O+ füzelerine ve uzun menzilli SİPER sistemlerine kadar tüm katmanları birbirine bağlıyor. Ayrıca bu vurucu unsurlara, KALKAN radarları, erken uyarı uçakları ve HERİKKS (Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi) gibi komuta kontrol merkezleri eşlik ederek Çelik Kubbe'nin sarsılmaz iskeletini oluşturuyor.

YAPAY ZEKA VE AĞ MERKEZLİ MİMARİ

Çelik Kubbe'yi son derece modern kılan en temel özellik, tüm sistemin yapay zeka destekli ve ağ merkezli bir mimariyle (Network Centric Warfare) çalışmasıdır. Farklı sensörler ve radarlar aracılığıyla toplanan anlık veriler, entegre bir harekât merkezine iletilerek tek ve ortak bir hava resmi oluşturuyor. Yapay zeka algoritmaları, tespit edilen hedefin cinsini, hızını ve tehlike seviyesini analiz ederek, o tehdidi yok etmek için eldeki en uygun silah sistemini otomatik olarak operatöre öneriyor veya devreye sokuyor. Bu sayede hedefe en hızlı, en ekonomik ve en kesin çözümü üreten akıllı bir karar destek mekanizması işletiliyor.

TAM BAĞIMSIZ GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

Hava savunmasında dışa bağımlılığı ortadan kaldırma vizyonunun en büyük adımlarından biri olan Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunmasındaki katmanlar arası boşlukları tamamen kapatıyor. Sızdırmaz bir güvenlik şemsiyesi yaratarak ülkenin stratejik tesislerini, nüfus yoğun merkezlerini ve sınırlarını koruma altına alıyor. Sadece bugünün değil, geleceğin harp ortamının karmaşık ve sürü halindeki tehditlerine karşı da güncellenebilir yapısıyla dikkat çeken sistem, Türkiye’nin bölgesel caydırıcılık gücünü en üst seviyeye taşıyor.

EFES-2026 TATBİKATI

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

50 ÜLKEDEN KATILIM

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

ÇOK SAYIDA YERLİ VE MİLLİ SİSTEM SAHNEDE

Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 tankı, Panter ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri, KORKUT hava savunma silah sistemleri, 35 milimetre modern çekili top, Kalkan Hava Savunma Radarı, İhtar İHA Karşı Sistemi, Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC), KARAOK tanksavar silahı, UMTAS tanksavar füzesi, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı sensör keşif, radar, komuta ve KBRN araçları, SARP kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, KARAYEL karinalı bot, mekanik mayın temizleme teçhizatı (MEMATT), Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS), ALKAR 120 Milimetre Havan Silah Sistemi, GEZGİN uydu terminali, atış destek ve yönlendirme (ADY) sistemleri, TARAS-II Radyolink Sistemi, Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, zırhlı akaryakıt tankeri, KBRN temizleme dronu, ASLAN İKA, paramotor, motosikletli komando ekibi, Dragoneye-2, DORUK-2 elektro-optik sensör sistemleri, kentsel arama kurtarma aracı, patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) aracı, mobil diş ünitesi, seyyar sahra üniteleri, konteyner köpek kulübesi, TEBER ve MAM-T SİHA mühimmatı ile envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve kamikaze sürü dron gibi muhtelif silah ve sistemler ilk kez kullanıldı.

