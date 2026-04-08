ABD merkezli Bloomberg, Türkiye’nin hava savunma şemsiyesini güçlendirmek için İtalya ve Fransa ile yürüttüğü SAMP/T pazarlığının, aslında F-35 programına geri dönüşün anahtarı olabileceğini yazdı

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin İran’dan gelen füze tehditlerine karşı hava savunma şemsiyesini güçlendirmek için İtalya ile SAMP/T sistemleri üzerine kritik bir pazarlığa oturduğunu iddia etti.

Türkiye’nin uzun süredir peşinde olduğu Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam üretimi SAMP/T bataryaları için İtalya ile görüşmelerin yeniden başlatmak istiyordu.

Daha önce Fransa'nın itirazları nedeniyle tıkanan projede, bu kez Paris'in tutumunun daha olumlu batığı öne sürüldü.

S-400 VE F-35 ÇIKMAZINDA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

S-400 VE F-35 ÇIKMAZINDA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Türkiye’nin NATO sistemleriyle tam uyumlu SAMP/T bataryalarını envanterine katma isteği, Batı ile savunma entegrasyonu açısından oldukça mühim.

Bloomberg'e konuşan uzmanlar Rus S-400 sistemleri nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimin tamamen yumuşatabileceğini ve Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için zemin hazırlayabileceğini aktardı.

ÇELİK KUBBE" KALKANI

Ankara'nın hedefi sadece hazır alım yapmak değil. Bloomberg'e göre Türkiye, yerli "Çelik Kubbe" kalkanını oluşturmak amacıyla NATO ortaklarını bu silahların ortak üretimine ikna etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı 3 milyar dolarlık füze üretim tesisi, Türkiye’nin hem yerli "Tayfun" gibi balistik sistemlerini geliştirmesini hem de Batılı sistemlerin üretim ortağı olmasını kapsıyor.

