FIFA Dünya Kupası 2026 için resmî lisanslı altın ve gümüş külçe üretme hakkını alan Türkiye merkezli Nadir Metal, Türk bayrağı ve İstanbul'un simgelerinin yer aldığı özel koleksiyonu satışa sundu. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan ürünler, hem koleksiyon hem de yatırım amacıyla dünya pazarına sunulacak.

ÖMER TEMÜR - Türk Millî Futbol Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda. Bu tarihî dönüşe yakışır bir hamle de iş dünyasından geldi. FIFA Dünya Kupası 2026 için resmî lisanslı altın ve gümüş külçe üretme hakkı alan dünyadaki sayılı rafinerilerden biri olan Nadir Metal, Türkiye’den bu yetkiye sahip tek şirket olarak üretime başladı.

Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi simgelerin yer aldığı koleksiyon, aynı zamanda artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılan ilk FIFA lisanslı değerli maden ürünleri arasında yer alıyor. Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, geçmişte Türk rafinerilerinin ürettiği külçelerin yurt dışında eritilip yeniden analiz edildiğini hatırlatarak, bugün ise Türk rafinerilerinin dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin marka değerini emanet ettiği kurumlar arasına girdiğini söyledi.

Dünya Kupası'na Türk imzası! FIFA’nın resmî külçeleri ülkemizde üretiliyor

Nadir Metal’in FIFA lisansını, Dünya Kupası altın ve gümüş ürünleri konusunda münhasır haklara sahip olan MDM şirketi aracılığıyla aldığını belirten Bayoğlu, üretimin yalnızca Türkiye pazarı için yapılmadığını, dünya genelindeki satışları da kapsadığını ifade etti.

Koleksiyona şu an inanılmaz talep olduğunu dile getiren Bayoğlu, FIFA iş birliğinin tek seferlik bir proje olarak görülmediğini, ürünlerin uluslararası alanda gördüğü ilginin ardından farklı küresel organizasyonlarla ilgili yeni lisans projeleri için görüşmelerin başladığını da açıkladı. FIFA logolu altın ve gümüş külçeler, hatıra ürünü olmanın ötesinde yüksek saflık derecesine sahip yatırım ürünleri olarak tasarlandı. Altın ürünler 1, 5, 10 ve 20 gramlık seçeneklerle sunulurken, gümüş ürünler ise 50 gram ve 100 gramlık versiyonlarla satışa çıkacak. Uluslararası pazarlar için ayrıca 1 ons gümüş ürünler de üretilecek. Şirket, 31 Aralık 2026’ya kadar üretim, 2027 sonuna kadar ise satış hakkına sahip. Talebe bağlı olarak üretim miktarı artırılabilecek.





Haberle İlgili Daha Fazlası