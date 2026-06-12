2026 Dünya Kupası'na 'kronometre' damga vuracak!

Futbol, yıllardır en büyük düşmanıyla bu defa sahada karşı karşıya... Zaman hırsızlığı!

Oyuncu değişikliklerinde kaplumbağa hızında yürüyenler, sakatlık numarasıyla dakikaları eritenler, taç ve aut atışlarında saniyeleri öğütenler… Nihayet FIFA'nın, bu Dünya Kupası'nda bu suiistimallerin önüne geçecek radikal tedbirleri var.



10 saniyede sahayı terk et: Artık tabelada numarasını gören oyuncunun, orta çizgiye kadar nazlı nazlı yürüme lüksü yok. En yakın noktadan 10 saniye içinde sahayı terk etmeyen oyuncu, takımını en az 1 dakika boyunca 10 kişi bırakma cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu, taktiksel zaman geçirmeleri bıçak gibi kesecektir.



Sakatlık tiyatrosuna son: "Kendini yere at, sağlık ekibini çağır, 2 dakika kazan" dönemi kapandı. Sahaya sağlık ekibi girdiyse, ciddi bir durum (kafa travması, kaleci sakatlığı vb. yoksa o oyuncu saha dışına çıkacak ve oyun başladıktan sonra tam 1 dakika boyunca içeri giremeyecek. Takımlar eğer eksik oynamayı göze almıyorsa bu "tiyatroyu" sahneleyemeyecek.



5 saniyede atamazsan top rakibe geçer: Taç ve kale vuruşlarında süreyi geçiren takımlara sarı kart vermek yerine direkt top rakibe (taç veya korner olarak) verilecek. Ceza bu kadar net ve ağır olunca, adil oyun alanı kendiliğinden inşa edilecek.

Bu kurallar, futbolu hantallıktan kurtarıp saf aksiyona yaklaştıracak, seyirciye hakkı olan kesintisiz oyunu izleme fırsatı sunacak. Suiistimal yerini adalete bırakacak. Futbol basketbola benzeyecek! Saniyeler çok değerli olacak.

TFF Mali Genel Kurulu gölgede kaldı!

1) TFF Mali Genel Kurulu, zar zor 182 delegenin imzasıyla açılabildi.

2) F.Bahçe Genel Kurulunun gölgesinde kaldı. Hiç ilgi toplayamadı.

3) Başta 4 büyükler olmak üzere Süper Lig kulüpleri, ilgi göstermedi.

4) TFF Başkanı, A Millî Takım'la gittiği ABD'den mali genel kurul için apar topar yurda döndü ve tekrar Amerika'ya uçtu. Gerek var mıydı? Kurulu yapıp gidemez miydi?

5) Mevcut Hakem Derneği Genel Başkanı, "faal" gözlemci. Talimatlar ve statü çok açık. TFF bünyesinde faal görevi olan genel kurullarda yer alamaz. El kaldıramaz. Üstelik genel kurulda TFF Başkanı'nı destekleyen çok hararetli bir konuşma yaptı. Biz biliyoruz ki; TFF Başkanı, Hakem Derneği'ne mesafeliydi.

28. sıradaki hakem, Süper Lig'e alınmış!

Geçen hafta bugün, hakem ve gözlemci klasmanları açıklandı.

Süper Lig kadrosuna aşağıdaki 10 isim alındı. 28. sıradaki isim bu kadroya terfi ettirilmiş. Koşamayanlar, sınava takılanlar kim, bilen yok!

Doğukan Yıldırım (Adana), Emre Kaan Çalışkan, Burak Kamalak (Ankara), İbrahim Güner (Antalya), Kaan Kara (Aydın), Birkan Altındaş (Bursa), Emrullah Baydar (İstanbul), Muhammet Alperen Çopur (İzmir), Mustafa Hakan Belder (Karabük), Yücel Büyük (Rize).

Türk hakemler yerinde sayıyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dünya Kupası'nda neden Türk hakem yok?" tartışmalarına, "Bu benim sorunum değil; biz göreve geldik ve yeni bir yapılanmaya gittik. Önümüzdeki turnuvalarda da hakemimiz olmazsa, o zaman hesabı bana sorarsınız" şeklinde karşılık vermişti.

UEFA Hakem Kurulu, geçen hafta kategorileri açıkladı!

Yedi FIFA hakemimizden tek bir basamak yükselen olmadı. Hepsi yerinde sayıyor.

Dünya Kupası'nın hemen ardından UEFA Hakem Kurulunun Avrupa Şampiyonası hakemlerini seçip eğitmeye başlayacağını düşünürsek, Türk hakemlerinin Avrupa'da hâlâ geçer not alamadığı ortada.

Acı gerçekler ne yazık ki, gün gibi ortada!