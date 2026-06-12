ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı kafilenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden personel görevlendirildi.

A Milli Takım kafilesiyle birlikte hareket eden emniyet personeli; oyuncular, teknik heyet ve kafile görevlilerinin konaklama, antrenman, ulaşım ve maç günü programlarında yakın koruma görevi yürütüyor.

TAKTİK KIYAFET VE TEÇHİZAT

Düzenli olarak ileri düzey operasyonel ve taktik eğitimlerden geçen özel ekipler, koruma görevlerini taktik kıyafet ve teçhizatla icra ediyor.

Ekipler, organizasyon boyunca kafilenin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm programlarda üst düzey hassasiyetle görev yapacak.

A Milli Takım, D Grubu'nda ABD; Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek.

EV SAHİBİ ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ

Güvenlik tedbirleri kapsamında, kafilenin bulunduğu alanlarda giriş-çıkış kontrolleri, güzergah güvenliği ve program akışına ilişkin koordinasyon, ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği içinde sağlanacak.

Öte yandan Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan şube müdürleri ise Washington'daki Uluslararası Güvenlik Merkezi'nde görev yapıyor.

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