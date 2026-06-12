Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, dünyanın gözünü çevirdiği futbol şöleninde ilk maçına 14 Haziran TSİ 07.00'de çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte Avustralya karşılaşması öncesi 4 formaya 8 aday futbolcu bulunuyor.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Avustralya maçına odaklandı. 11 Haziran'da başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesine 14 Haziran Pazar sabahı çıkacak Bizim Çocuklar'ın kadrosu şekillenmeye başladı.

Vincenzo Montella

İLK 11'DE 7 İSİM BELLİ

Sporx'te yer alan habere göre; A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper'in formaları garanti.

Arda Güler

STOPER VE ORTA SAHA BELİRSİZLİĞİ

Stoper bölgesinde Abdülkerim'in yanında Merih Demiral ya da Ozan Kabak forma giyecek. Orta sahada İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü görev alacak.

Orkun Kökçü

SANTRFORDA KENAN VEYA DENİZ

Ay-yıldızlılarda sakatlığı tamamen geçmeyen Kenan Yıldız'ın durumu net değil. Genç oyuncunun Avustralya maçına yetişememe durumunda forma Yunus Akgün'ün olacak. Montella'nın ileri uçta ise hangi ismi ilk 11'de başlatacağı ise henüz netleşmedi. İtalyan hoca, santrfor bölgesi için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih edecek.

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