Montella, 11'in 7'sini belirledi: Avustralya için 4 formaya 8 aday var
Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, dünyanın gözünü çevirdiği futbol şöleninde ilk maçına 14 Haziran TSİ 07.00'de çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte Avustralya karşılaşması öncesi 4 formaya 8 aday futbolcu bulunuyor.
- A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.
- Stoper bölgesinde Abdülkerim'in yanında Merih Demiral ya da Ozan Kabak forma giyecek.
- Orta sahada İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü görev alacak.
- Sakatlığı süren Kenan Yıldız'ın durumu belirsizliğini korurken, yerine Yunus Akgün'ün oynama ihtimali var.
- Santrfor mevkisi için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül arasında bir tercih yapılacak.
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Avustralya maçına odaklandı. 11 Haziran'da başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesine 14 Haziran Pazar sabahı çıkacak Bizim Çocuklar'ın kadrosu şekillenmeye başladı.
İLK 11'DE 7 İSİM BELLİ
Sporx'te yer alan habere göre; A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper'in formaları garanti.
STOPER VE ORTA SAHA BELİRSİZLİĞİ
Stoper bölgesinde Abdülkerim'in yanında Merih Demiral ya da Ozan Kabak forma giyecek. Orta sahada İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü görev alacak.
A Milli Takım'da Kenan Yıldız gelişmesi: Avustralya maçı öncesi müjde
SANTRFORDA KENAN VEYA DENİZ
Ay-yıldızlılarda sakatlığı tamamen geçmeyen Kenan Yıldız'ın durumu net değil. Genç oyuncunun Avustralya maçına yetişememe durumunda forma Yunus Akgün'ün olacak. Montella'nın ileri uçta ise hangi ismi ilk 11'de başlatacağı ise henüz netleşmedi. İtalyan hoca, santrfor bölgesi için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih edecek.