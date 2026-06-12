2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Arizona'daki kamp alanından Avustralya maçı için Kanada'ya gelen Ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Vancouver'daki Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

KENNAN YILDIZ SEVİNCİ

A Milli Takım'da tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Milli yıldızın, basına kapalı bölümde ise bireysel çalıştığı belirtildi.

Kenan Yıldız

İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte izledi.

Osman Aşkın Bak - İbrahim Hacıosmanoğlu

Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

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