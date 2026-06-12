A Milli Takım'da Kenan Yıldız gelişmesi: Avustralya maçı öncesi müjde
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
- Ay-yıldızlı ekip, Arizona'daki kamp alanından Kanada'ya geldi. İlk antrenman Vancouver'daki Killarney Park'taki antrenman sahasında yapıldı.
- Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
- Tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz antrenmanı izledi.
- Türkiye, Avustralya maçı öncesi son idmanı 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta yapacak.
Arizona'daki kamp alanından Avustralya maçı için Kanada'ya gelen Ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Vancouver'daki Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.
KENNAN YILDIZ SEVİNCİ
A Milli Takım'da tedavisi süren Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Milli yıldızın, basına kapalı bölümde ise bireysel çalıştığı belirtildi.
İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte izledi.
Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.